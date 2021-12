पाकिस्तान: 2 हिंदू लड़कियों को अगवा कर किया धर्म परिवर्तन, फिर आरोपियों से करवा दिया निकाह

इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) में एक बार फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पड़ोसी मुल्क के सिंध प्रांत (Sindh) में एक नाबालिग सहित दो हिंदू लड़कियों (Hindu Girl Converted in Pakistan) का अपहरण कर लिया गया. इसके बाद दोनों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और जिन लोगों ने उन्हें अगवा किया था, उनसे ही दोनों की शादी करवा दी गई. एक पीड़िता की उम्र महज 13 साल है, जबकि दूसरे की 19 साल है.

सिंध प्रांत के मीरपुर खास जिले की नाबालिग लड़की रोशनी मेघवार (Roshni Meghwar) का अपहरण कर लिया गया. उसे इस्लाम धर्म में जबरन परिवर्तन कर दिया गया और फिर उसकी उम्र दोगुने से अधिक व्यक्ति से शादी कर दी गई. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य और देश के अल्पसंख्यक नेता लाल चंद मल्ही (Lal Chand Malhi) ने पीड़ित की जानकारी को साझा किया है. उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और उनके जबरन धर्मांतरण को रोकने में विफल रहने के लिए सत्तारूढ़ इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई सरकार की आलोचना की.

Reportedly yet another minor Hindu girl- Roshni- of Tharpakrkar,kidnapped converted & married off today. Man showing conversion certificate issued by a seminary giving an impression that this certificate is superior to any law of the land. PPP badly failing Minorities in Sindh pic.twitter.com/DIdoKLuzKH

— LAL MALHI (@LALMALHI) December 24, 2021