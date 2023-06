नई दिल्‍ली. पड़ोसी देश पाकिस्‍तान की आर्थिक स्थिति से हर कोई वाकिफ है. पाकिस्‍तान में कब श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएं इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बार-बार आईएमएफ से राहत पैकेज के लिए गुहार लगा रहे हैं. ऐसा माना जाता है कि प्रत्‍येक पाकिस्‍तानी के उपर लाखों का कर्जा है. इन सबके बीच पड़ोसी देश की आवाम में भारत के लिए नफरत ऐसी है जो कम होने का नाम ही नहीं लेती है. हाल ही में पाकिस्‍तान की एक एक्‍ट्रेस सेहर शिरवानी ने भारत के लिए जहर उगला. इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों ने उनकी जमकर क्‍लास लगा दी.

हुआ कुछ यूं कि सहर शिरवानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘इंशाअल्‍लाह भारत जल्‍द ही इस्‍लामिक रिपब्लिक बनेगा.’ सहर को आईना दिखाने का काम कई भारतीय ट्विटर यूजर ने किया. एक यूजर ने लिखा ‘इंशा नहीं वो विनाश अल्लाह होगा.” इसी तरह एक अन्‍य भारतीय ने कहा, ‘कल तुम राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना रही थी तख्त-ए-दिल्ली. आज क्या हुआ..”.

देखते ही देखते भारतीय लोगों की इस ट्वीट के बाद बाढ़ सी आ गई. व्रतराज गोगोई नामक यूजर ने कहा, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पहले ही बांग्लादेश में डिवाइड हो चुका है. अब सिंधुदेश, बलूचिस्तान और पीओके को वापस लेने और उसका हिंदुस्तान के साथ विलय करने का समय है.”

InashAllah Islamic Republic of Pakistan taken over by Democratic Republic of India very soon ✌️

— :: RB :: (@DeLoneWulf) June 7, 2023