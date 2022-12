पाकिस्तानी सेना-तालिबान के बीच सीमा पर संघर्ष फिर तेज, फायरिंग में 6 की मौत, 17 घायल, जानें क्या है पूरा विवाद

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सेना और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा है. पाकिस्तानी सेना ने जानकारी दी कि रविवार को अफगान बलों द्वारा भारी गोलाबारी की गई, जिस वजह से पाकिस्तान में सीमा पार 6 नागरिकों की मौत हो गई और 17 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं. इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में चमन सीमा पार से जवाबी कार्रवाई की. पाकिस्तान ने स्थिति की गंभीरता को उजागर करने और घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए काबुल से भी संपर्क किया था.

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) की रिपोर्ट के अनुसार, अफगान सरकार ने कथित तौर पर हमलों में तोपखाने और मोर्टार का इस्तेमाल किया है. पाकिस्तानी सेना का कहना है कि तालिबानी सेना हमारे देश के नागरिकों को निशाना बना रही है इसलिए इसकी गंभीरता को उजागर करने की आवश्यकता है. वहीं अफगानिस्तान के कंधार पुलिस प्रवक्ता का कहना है, “सीमा पार से गोलाबारी में एक अफगान सैनिक की मौत हो गई और तीन नागरिकों सहित 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं.”

Pakistan | At least six people were killed while 17 others sustained injuries on Sunday when Afghan Border Forces opened fire on the civilian population in Balochistan’s Chaman district, reported Pakistan’s Dawn News citing Pakistan army’s media wing

