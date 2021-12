तालिबान ने दोस्त पाकिस्तान को इस बात के लिए दिखाई आंख, सीमा पर चली गोलियां

काबुल/इस्लामाबाद. अफगानिस्तान (Afghanistan Crisis) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद से पाकिस्तान (Pakistan-Taliban Relation) लगातार उसका समर्थन करता रहा है. पाकिस्तान ने कई दफा तालिबान की मदद भी की. मगर अब दोनों की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है. दरअसल, तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना (Pakistani Army) को दोनों देशों के बीच की सीमा पर बाड़ा बनाने से रोक दिया है. इसे लेकर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी भी हुई है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी. दोनों देशों के बीच ये सीमा विवाद तब सामने आया, जब दुनियाभर के इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरकार के विरोध के बावजूद 2,600 किलोमीटर की सीमा के अधिकांश हिस्से पर घेराबंदी कर ली है. जिस क्षेत्र में पाकिस्तान ने घेराबंदी की है वहां पहले भी ब्रिटिश काल के सीमांकन को भी चुनौती दी गई थी. ये घेराबंदी परिवारों और जनजातियों को दोनों तरफ विभाजित करती है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबान के प्रांतीय खुफिया प्रमुख ने पाकिस्तानी सैनिकों से एक सीमा चौकी पर कब्जा कर लिया है. हालांकि, इन वीडियोज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की सकी है. इधर, तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि वे घटना की जांच कर रहे हैं.

