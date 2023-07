VIDEO: भारत से PAK गई अंजू पर पैसों की बौछार! गिफ्ट में मिला 40 लाख का फ्लैट, जानें कौन हुआ मेहरबान

नई दिल्ली: भारत से पाकिस्तान गई अंजू (Anju) को लेकर हर दिन नई-नई खबरें आती रहती हैं. अब नई खबर है कि ‘फातिमा’ बनी अंजू पर पाकिस्तान में पैसों की बौछार हो गई है. दरअसल अंजू को गिफ्ट में कई कीमती सामान मिले हैं. दरअसल पकिस्तान के सिंध प्रांत के पत्रकार दिलीप कुमार खत्री ने अंजू और नसरुल्लाह (Anju Nasrullah Love Story) के डिनर के वीडियो के बाद 2 और वीडियो को ट्विवटर पर शेयर किया है.

ट्विवटर पर शेयर किए गए वीडियो और फोटो के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा ‘पाकिस्तान के जाने-माने बिजनेसमैन ने अंजू को शादी के बाद 10 मंजिला अपार्टमेंट में एक 40 लाख रूपये का फ्लैट गिफ्ट किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के जाने-माने बिजनेसमैन ने अंजू को पहले कपड़े और शॉल दिए फिर फ्लैट के पेपर दिए.

Here is the video of anju received an 40 lakh rupees apartment document from business man pic.twitter.com/U2nwbNY8Sa

