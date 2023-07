नई दिल्ली: पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह (Nasrullah) के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू (Anju) के मामले में अब एक नया ट्विस्ट आया है. कल खबर थी कि पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन और बिल्डर ने अंजू को लाखों का गिफ्ट दिया है. अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. बिजनेसमैन और बिल्डर ने बोला कि उसने अंजू को धर्म बदलने के कारण मदद की. ताकि अंजू उर्फ फातिमा से प्रेरित होकर लोग इस्लाम अपनाएं.

इस मामले में पकिस्तान के सिंध प्रांत के पत्रकार दिलीप कुमार खत्री ने ट्विवटर पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने अपने आप को 2 कंपनियों का मालिक बताया और अंजू को फातिमा नाम से पुकार रहा है. वहीं सूत्रों ने दावा किया है कि अंजू को केवल दो दिनों में एक करोड़ रुपये मिले. इसमें संपत्ति के दस्तावेज़ के साथ कुछ नकद और कुछ चेक शामिल है.

Now the Anju is Commercial brand of more than 5 Companies.. sources claimed they received one crore in just 2 days.. some cash and some check along with Document of property.. #AnjuinPakistan #AnjuNasrullah #SeemaHaider

