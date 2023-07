नई दिल्‍ली. पाकिस्तान (Pakistan) के शीर्ष चुनाव निकाय ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ अवमानना ​​​​मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उसने आदेश में इस्लामाबाद पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करने और मंगलवार सुबह 10 बजे तक निकाय के सामने पेश करने को कहा है. इस आदेश, जिसकी एक प्रति सीएनएन-न्यूज18 के पास है, जिसमें कहा गया है: “…उक्त व्यक्ति 16 जनवरी और 2 मार्च को नोटिस और जमानती गिरफ्तारी के बावजूद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा है.

आयोग ने चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 4 (2) और अधिनियम और नियमों के अन्य सक्षम प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इमरान अहमद खान नियाज़ी की गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया है…” इसमें कहा गया है कि मंगलवार को पेश किया जाए.

Election Commission Team BN League issued non-bailable arrest warrant for former Prime Minister and Chairman PTI Imran Khan. pic.twitter.com/OxMFGUYP3f

— ᴜᴢɪ ᴛɪ (@ptikisherni2) July 24, 2023