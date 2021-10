पाकिस्तान में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप, 20 लोगों की मौत; बड़े नुकसान की आशंका

इस्लामाबाद. दक्षिणी पाकिस्तान (Pakistan) के हरनई इलाके में गुरुवार को भूकंप (Earthquake) के तगड़े झटके महसूस किए गए. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई. भूकंप में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है. करीब 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है. पाकिस्तान में आया भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसका असर पड़ोसी देश अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिला. यहां भी भूकंप से नुकसान की खबर है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप के झटके आज सुबह 3.30 बजे महसूस किए गए हैं. भूकंप का क्रेंद्र करीब 20 किलोमीटर (12 मील) की गहराई पर था. हरनई पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है. भूकंप के तेज झटकों से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. इसकी तीव्रता काफी तेज थी और आसपास के कई जिलों में नुकसान की बात सामने आ रही है.

Earthquake In Afghanistan: अफगानिस्तान के काबुल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता

प्रांतीय सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी सुहैल अनवर हाशमी ने कहा कि छत और दीवारें गिरने से कई लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक महिला और छह बच्चे भी शामिल हैं. लोगों की मदद और बचाव कार्य के लिए क्वेटा से भारी मशीनरी रवाना कर दी गई है. फिलहाल घायल लोगों का हरनई के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

“At least 15 killed in the earthquake in Southern Pakistan,” AFP quotes Disaster Management officials as saying

According to National Center for Seismology, an earthquake of magnitude 6.0 had occurred around 3:30 am this morning, in 14 km NNE of Harnai, Pakistan pic.twitter.com/oxsdUqsBCf

— ANI (@ANI) October 7, 2021