पाकिस्तान: बलूचिस्तान के मास्टंग में जबरदस्त बम धमाका, 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत, 20 घायल

क्वेटा. पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत (Balochistan) की राजधानी क्वेटा रविवार सुबह एक बम धमाके से दहल गई. धमाके में कम से कम तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत (Death) हो गई और 20 घायल हो गए. घटना मास्टंग रोड पर हुई जिसकी पुष्टि क्वेटा DIG ने की है. जियोटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और बचाव दल धमाके के बाद मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने बताया है कि घायलों को शेख जैद अस्पताल ले जाया गया है.

धमाके की तीव्रता का आकलन करने की कोशिश की जा रही है. अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अधिकारी इसे आत्मघाती हमला मान रहे हैं. हालांकि, बम निरोधक दस्ता मौके पर है और धमाके की वजह खोज रहा है. पुलिस ने बताया है कि घायलों में से कई की हालत गंभीर है.

At least three people killed & 20 others including 18 security officials injured in a suicide attack on a Frontier Corps checkpost in Mastung, Balochistan today: Pakistan media

— ANI (@ANI) September 5, 2021