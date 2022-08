VIDEO: बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की अंधाधुंध फायरिंग, 1 कार्यकर्ता की मौत

बलूचिस्तान. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई इलाके में स्थित मिलिट्री बेस के बाहर पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग कर दी. इस घटना का वीडियो पाकिस्तानी सांसद मोहसिन डावर ने वीडियो ट्वीट किया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इलाके में पश्तून समुदाय के लोग पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना की इस अंधाधुंध फायरिंग में एक पश्तून कार्यकर्ता की मौत हो गई है. जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं. घटना बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई की है. वायरल हो रहा ये वीडियो काफी भयावह है. हरनाई में स्थित एक मिलिट्री बेस के बाहर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे. तभी अचानक से प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों ने कहा कि बीती रात को पाकिस्तान के मिलिट्री बेस और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी पर बलूचिस्तानी लड़ाकों ने धावा बोल दिया. इस दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पश्तून लोगों को घरों को निशाना बनाया. इस घटना के विरोध में आज स्थानीय पश्तून लोगों ने मिलिट्री बेस कैंप के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन इस बीच सुरक्षाबलों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें एक एक्टिविस्ट की मौत हो गई. मृतक युवक की पहचान अवामी नेशनल पार्टी के एक कार्यकर्ता खालिकदाद बाबर की मौत हो गई. बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक है.

Strongly condemn the indiscriminate firing by Pak army soldiers on unarmed protestors in Harnai Balochistan.This resulted in the death of Khaliqdad, a member of ANP. Many were injured as well. These incidents keep happening because there are no legal consequences for perpetrators pic.twitter.com/9sDHckifIs

— Mohsin Dawar (@mjdawar) August 14, 2022