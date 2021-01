पाकिस्तान: छात्राओं के जींस, कुर्ती और गहना पहनने पर बैन, छात्रों पर भी लगी पाबंदियां

पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी ने छात्रों के जींस (Ban on not to wear a Jeans) पहनने पर बैन लगा दिया है. पाकिस्तान के खैबर पख्‍तूनख्‍वा प्रांत की हज़ारा यूनिवर्सिटी (Hazara University) ने सभी छात्रों के लिए एक लंबा-चौड़ा ड्रेस कोड जारी (Dress Code Issued) किया है. इस ड्रेस कोड में लड़कियों को छोटी कमीजें (Short Shirt) या कुर्ती (Small Kurtis) पहनकर यूनिवर्सिटी आने पर बैन लगा दिया गया है. साथ ही उन्हें भारी मेकअप (Heavy Makeup) और गहने (Jewellery) पहनने से मना किया गया है. इस ड्रेस कोड में एक हास्यास्पद बात भी सामने आई है वह यह कि लड़कियां अपने साथ बड़े हैंडबैग (Handbag) भी नहीं लेकर आ सकती.पाकिस्तान के हजारा यूनिवर्सिटी ने छात्रों पर भी कई प्रतिबंध लगाए हैं. यूनिवर्सिटी ने लड़कों को सलवार कमीज पहनकर आने और टाइट जीन्‍स, शॉर्ट्स, चेन और स्‍लीपर न पहनकर आने के लिए कहा है. लड़कों पर लगाए प्रतिबंधों में लड़कों को छोटे बाल रखने और बालों को सही तरीके से बनाकर आने के लिए कहा है. उन्होंने लड़कों को लम्बे बाल रखने और बालों की चोटी बनाने पर बैन लगाया है.हजारा यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों के साथ साथ अपने कर्मचारियों को भी कई आदेश दिए हैं इसके तहत उन्हें साफ़ कपडे पहनकर आने का आदेश भी शामिल है. प्राध्यापकों को भी औपचारिक कपड़े पहनकर आने का आदेश है. उन्हें लेक्चर के दौरान काला कोट पहनकर आने का आदेश दिया गया है. उन्हें टाइट जीन्‍स, स्‍लीपर और शॉर्ट्स न पहनकर आने के लिए कहा गया है.गत 29 दिसंबर को अकादम‍िक काउंसिल की बैठक में इन नियमों पर चर्चा रखी गई थी. यूनिवर्सिटी ने इस विषय पर चर्चा के लिए 29 दिसंबर को बैठक रखी थी जिसके बाद शिक्षण संस्थान ने इन नए आदेशों को खैबर पख्‍तूनख्‍वा के राज्‍यपाल शाह फरमान के आदेश पर 6 जनवरी को नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया. फरमान यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं.इस मामले पर खैबर पख्‍तूनख्‍वा के मुख्‍यमंत्री के सलाहकार ने कहा कि यूनिवर्सिटी में लागू किये गए इन नए आदेशों से छात्र फैशन की बजाए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे. इसके चलते छात्रों के बीच एक समानता का प्रसार होगा.