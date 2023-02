VIDEO: अफगानिस्तान से डर गया पाकिस्तान! दे रहा आतंकवाद रोकने की सलाह...बिलावल ने जताई यह आशंका

इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) को आतंकवाद (Terrorism) पर अब डर सताने लगा है. क्योंकि शुक्रवार रात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकवादियों ने कराची पुलिस प्रमुख के कार्यालय पर हमला बोल दिया था. जहां करीब 4 घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने बिल्डिंग को खाली कराया गया था. इसके बाद शनिवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी (Bilawal Bhutto Zardari) ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया.

पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार बिलावल भुट्टो जरदारी ने शनिवार को कहा कि यदि अंतरिम अफगान सरकार ने अपने क्षेत्र से संचालित आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए ‘इच्छाशक्ति और क्षमता’ का प्रदर्शन नहीं किया तो आतंकवाद को पाकिस्तान से बाहर अन्य स्थानों पर जाने में अधिक समय नहीं लगेगा. जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में अफगानिस्तान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देश की सुरक्षा और आतंकवादी खतरा था. बिलावल ने अफसोस जताया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय या अफगान सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई गई.

The most important issue for us and the international community is the possible security and terrorist threat from Afghanistan, which includes terrorist organizations such as Tehreek-e-Taliban Pakistan, Baloch Liberation Army, and Al-Qaeda.

