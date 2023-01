VIDEO: रात 8 बजे के बाद बच्चे पैदा... - पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने दिया अजीबोगरीब बयान, उड़ रहा मजाक

इस्लामाबाद. रोज किसी न किसी विवाद में फंसने वाले पाकिस्तान में नया बखेड़ा शुरू हो गया है. ये नया बखेड़ा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान पर खड़ा हुआ है. दरअसल, ख्वाजा ने मीडिया के एक सवाल पर कहा, ‘जहां पे 8 बजे मार्केट बंद होती है वहां बच्चों की तादाद कम है पैदा होने की. आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की, कि रात में 1 बजे के बाद बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं.’ उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. अब लोग इस तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

ट्विटर पर शेयर हुए वीडियो में एक शख्स ने कमेंट किया, ‘नई रिसर्च, रात 8 बजे के बाद बच्चे पैदा नहीं किए जा सकते. रक्षा मंत्री ने कहा, उन देशों में जनसंख्या वृद्धि नहीं होती जहां बाजार 8 बजे बंद होते हैं.’

New research, babies can’t be made after 8pm. “There’s no population increase in countries where markets close at 8pm,” defence minister. pic.twitter.com/G5IUAuOYD6

