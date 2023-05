पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग! मौलवी ने इमरान खान की तुलना 'पैगंबर' से की, गुस्साई भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में विपक्षी पार्टी की एक रैली के दौरान कथित तौर पर ‘ईशनिंदा’ (Blasphemous) संबंधी टिप्पणी करने पर गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति की सरेआम पीट-पीट कर हत्या कर दी. एक स्थानीय मौलवी निगार आलम को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली में भाषण देने के लिए कहा गया था.

TOI के अनुसार रैली शनिवार की रात मर्दान जिले के सावलधेर गांव में आयोजित की गई थी. बता दें कि इसी जिले में अप्रैल 2017 में साथी छात्रों द्वारा इसी तरह के आरोपों पर एक विश्वविद्यालय के छात्र मशाल खान की हत्या कर दी गई थी. पीटीआई की रैली में भाग लेने वाले सैकड़ों लोगों द्वारा मौलवी निगार आलम की हत्या कर दी गई.

I’ve been saying it for at least 5 years that the frequency of these lynchings is only going to increase. According to initial reports, a cleric by the name of Maulana Nigar Alam said “I love Imran Khan like I love prophets.”

