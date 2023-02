पाकिस्तान में ब्लॉक हुआ विकिपीडिया, आखिर क्यों मजबूर हुआ जिन्ना का देश, जानें पूरा मामला

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) ने धर्मविरोधी कंटेट को न हटाने के लिए विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया है. यह कार्रवाई पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) द्वारा किया गया है. पीटीए ने ट्वीटर पर प्रेस रिलीज़ को शेयर करते हुए यह जानकारी दी. पीटीए ने कहा कि अपवित्र सामग्री को ब्लॉक/हटाने के लिए विकिपीडिया से संपर्क किया गया था. फ़िलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विकिपीडिया से किस कंटेंट के लिए कहा जा रहा है.

पीटीए ने अपने बयान में कहा, कानूनी और अदालती आदेशों के तहत नोटिस जारी कर उक्त सामग्री को ब्लॉक करने/हटाने के लिए विकिपीडिया से संपर्क किया गया था. सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था, हालांकि मंच ने न तो ईशनिंदा सामग्री को हटाने का पालन किया और न ही वह अधिकारियों के सामने पेश हुआ. ब्लूमबर्ग ने बताया कि 48 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने विकिपीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया.

Wikipedia was approached for blocking/removal of the said contents by issuing a notice under applicable law & court order(s). An opportunity of hearing was also provided, however, the platform neither complied by removing the blasphemous content nor appeared before the Authority. pic.twitter.com/6dWRcbxHGB

— PTA (@PTAofficialpk) February 1, 2023