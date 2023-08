नई दिल्ली: पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan News) और उनके नेता अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं. भारत के पिछले चंद्रमा मिशन को बेरहमी से ट्रोल करने के सालों बाद, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन चौधरी (Fawad Hussain Chaudhry) ने अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चंद्रयान -3 की प्रशंसा की है. साथ ही उन्होंने इसे ‘मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण’ बताया है.

भारत को बधाई देते हुए इमरान खान की सरकार में कभी मंत्री रहे फवाद ने अपने देश से बुधवार शाम को चंद्रयान -3 की चंद्रमा लैंडिंग का प्रसारण करने का आग्रह किया. फवाद हुसैन ने X पर लिखा ‘पाक मीडिया को कल शाम 6:15 बजे चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग को लाइव दिखाना चाहिए… मानव जाति के लिए ऐतिहासिक क्षण, विशेष रूप से भारत के लोगों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष समुदाय के लिए… बहुत-बहुत बधाई.’

Pak media should show #Chandrayan moon landing live tomorrow at 6:15 PM… historic moment for Human kind specially for the people, scientists and Space community of India…. Many Congratulations

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) August 22, 2023