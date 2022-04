"चोर-चोर".... मदीना में पाकिस्तानी PM और उनके डेलीगेशन को देखकर लगे नारे

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को देखकर मदीना में मस्जिद-ए-नबावी में चोर-चोर के नारे लगे. पीएम अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वायरल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग “चोर चोर” के नारे लगा रहे हैं. यह नारे तब लगाए गए जब प्रतिनिधिमंडल को मस्जिद-ए-नबावी में आते देखा गया. न्यूज एजेंसी ANI रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने नारे लगाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है.

ANI ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब और नेशनल असेंबली के सदस्य शाहज़ैन बुगती को अन्य लोगों के साथ देखा गया था. एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक, औरंगजेब ने परोक्ष रूप से अपदस्थ इमरान खान को इस विरोध के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने का रास्ता साफ, नई सरकार ने जारी किया पासपोर्ट

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने औरंगजेब के हवाले लिखा, “मैं इस पवित्र भूमि पर इस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इस भूमि का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहता. लेकिन, उन्होंने [पाकिस्तानी] समाज को नष्ट कर दिया है.”

The Pakistani delegation surrounded by people yelling “chor chor” when they made their way to Masjid-e-Nabwi in Madina.

PM Shehbaz Sharif is in Saudi Arabia for a three day tour. #ShehbazSharif #SaudiArabia pic.twitter.com/aRuVmOwWrH

— The Current (@TheCurrentPK) April 28, 2022