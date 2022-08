इस्लामाबाद. यूरोप, चीन और दुनिया के कई देश जहां अत्यधिक सूखे का सामना कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान (Pakistan) में असामान्य रूप से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है. पाकिस्तान ने अपने इतिहास में अबतक ऐसी भयंकर और जानलेवा बाढ़ का सामना नहीं किया है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 150 में से 110 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार को कहा कि बाढ़ ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है.

जुलाई के महीने में मानसूनी बरसात असामन्य हो गई थी, जिसके चलते पाकिस्तान के कई पश्चिमी हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए थे. पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान (Sherry Rehman) ने इस बर्बादी का आकड़ा शेयर किया, जिसमें बताया गया है कि लगभग 33 मिलियन लोग, देश की आबादी का लगभग 15% बाढ़ से प्रभावित हैं. यह 2010 की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक है. 2010 में आए आपदा को ‘सुपरफ्लड’ के रूप में वर्णित किया गया था, आकड़ों के अनुसार लगभग 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे. माना जाता है कि 2010 की घटना में 2,000 से अधिक लोग मारे गए थे.

रहमान ने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तान ने मानसून का ऐसा अटूट चक्र कभी नहीं देखा. आठ सप्ताह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने देश के बड़े हिस्सों को पानी के नीचे छोड़ दिया है. यह कोई सामान्य मौसम नहीं है. यह हर तरफ से एक जलप्रलय है, जिसने 33 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है जो एक छोटे से देश के आकार के बराबर है.

Pakistan has never seen an unbroken cycle of monsoons like this.8 weeks of non-stop torrents have left huge swathes of the country under water.This is no normal season,this is a deluge from all sides, impacting 33 million plus people,which is the size of a small country. @dwnews pic.twitter.com/gYAbv9ldlH

