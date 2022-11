VIDEO: 'मैं इमरान को मारने ही आया था, क्योंकि वो लोगों को...', जानें क्या बोला हमलावर

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रैली के दौरान इमरान खान पर फायरिंग हुई, जिसमें वह घायल हो गए. वहीं इस हमले का अंजाम देने वाले युवक को पकड़ लिया गया. हमलावर की पहचान फैसल बट के रूप में हुई. हमलावर ने बयान देते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे. इसलिए उनपर गोली चलाई. हमलावर ने बताया कि उसने ये फैसला अचानक लिया है. साथ ही उसने बताया कि उसके पीछे कोई भी नहीं है. खबरों के मुताबिक दो हमलावर आए थे, जिनमें से एक को मार दिया गया. जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि इमरान खान के पैर में गोली लगी है. हालांकि अब उनकी हालत स्थिर है. हमले को लेकर इमरान खान ने भी ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि ऐसा लगा रहा है कि दूसरी जिंदगी मिली है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरोध मार्च के दौरान बृहस्पतिवार को पंजाब प्रांत में उनके कंटेनर-ट्रक पर हमला किया गया जिसमें उनके पैर में गोली लगी है, लेकिन वह खतरे से बाहर हैं. मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई है.

Confession video of M. Naveed the detained assailant involved in the attack on @ImranKhanPTI.#Pakistan pic.twitter.com/gdb3MRnqU0

— Yusra Askari (@YusraSAskari) November 3, 2022