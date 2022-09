मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को फिर आई भारत की याद, मांगी 71 लाख मच्छरदानी, जानें क्यों

इस्लामाबाद. बाढ़ और आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मलेरिया जैसी बाढ़ जनित बीमारियों के खतरे से जूझ रहे हैं. पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की याद आई है, अब पाकिस्तान मलेरिया के कहर से निपटने के लिए भारत से सहायता की आस लगाए बैठा है. हालत ये है कि अब पाकिस्तान के पास मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी तक नहीं है.

पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार गुलाम अब्बास शाह ने एक ट्वीट थ्रेड में लिखा है कि पाकिस्तान में मलेरिया फैलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से भारत से मच्छरदानी खरीदने की अनुमति मांगी है. पाकिस्तान के 26 जिलों में 71 लाख मच्छरदानी की तत्काल आवश्यकता है. उन्होंने आगे लिखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित सिंध और बलूचिस्तान प्रान्त में पिछले दो महीनों में दो लाख लोग मलेरिया से संक्रमित हुए हैं, जिसमें 22% मामले प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम प्रकार के हैं.

#BreakingNews : After the spread of malaria in #Pakistan, the Ministry of Health asked the government of Pakistan for permission to buy mosquito nets from #India. There is an urgent need for 71 lakh mosquito nets in 26 districts of Pakistan. #FloodsInPakistan 2-1 pic.twitter.com/Ri0fRWcSl4

