इस्‍लामाबाद. पाकिस्‍तान (Pakistan) में बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. बिजली बिलों के दाम से आम आदमी नाराज हो रहा है. लोगों ने विरोध प्रदर्शन में बिजली के बिल जलाए और राहत की मांग को लेकर कई मार्च और रैलियां निकाली गई हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे बिल जमा नहीं करेंगे और बिजली काटने की किसी भी कोशिश को रोका जाएगा. खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली कंपनी के लोगों के विरोध में एक शख्‍स AK 47 राइफल लेकर खड़ा हो गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है. लोगों का गुस्‍सा सातवें आसमान पर है और यहां लोगों के यहां बहुत बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा में AK 47 राइफल लेकर आए शख्‍स ने साफ किया कि वह लड़ाई करने नहीं आया था. उसने खुद कहा कि मैं यहां आपसे लड़ने या आप पर गोली चलाने के लिए नहीं हूं. इस शख्‍स को उसे पड़ोसी समझा रहे है कि ये सरकारी कर्मचारी हैं और वे सरकार के आदेश पर यहां आए हैं.

Situation in #Khyberpaktunkawa, Electricity bills issue, the man is standing with AK 47 on the rooftop and the company employee is saying that I am not here to fight with you or fire on you,#Pakistan#Electricitybills pic.twitter.com/lLXyLZmceu

