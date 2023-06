कराची. अरब सागर में लंबे समय तक बने रहने वाले चक्रवात ब‍िपरजॉय (Cyclone Biparjoy) ने अब कई देशों में अपना आक्रामक रुख अख्‍त‍ियार कर ल‍िया है. खासकर भारत और पाक‍िस्‍तान के अलग-अलग राज्‍यों में इसका बड़ा असर देखने को म‍िलने लगा है. बात भारत के पड़ोसी मुल्‍क पाकि‍स्‍तान की करें तो चक्रवात ब‍िपरजॉय पक‍िस्‍तान में बड़ी तबाही मचा सकता है.

ब‍िपरजॉय के 15 जून को भारत के गुजरात पोर्ट और पाक‍िस्‍तान (Pakistan) के कराची पोर्ट (Karachi Port) से टकराने की आशंका जताई गई है. पाक‍िस्‍तान के मौसम व‍िभाग (PMD) ने भी अलर्ट जारी क‍िया है और मौसम व‍िभाग ने कराची में बादल फटने (Cloudburst) जैसी घटनाओं की आशंका जताई है. इसके चलते स‍िंध प्रांत में इमरजेंसी घोष‍ित कर दी गई है. सेना की तैनाती कर दी गई है और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को रेस्‍क्‍यू कराकर सुरक्ष‍ित जगह पर भेजा जा रहा है.

पाकिस्तान मौसम विभाग (पीएमडी) ने सोमवार को कहा कि बिपरजॉय की तीव्रता और गंभीरता बरकरार है. इसके 15 जून को लैंडफॉल बनाने की उम्मीद है. कराची और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों के साथ-साथ स‍िंध में भी इसके तबाही मचाने की उम्‍मीद जताई जा रही है. सिंध सरकार ने प्रांत के दक्षिणी हिस्सों में लोगों के ल‍िए बढ़ते संकट से बचाव के कई बड़े कदम अख्‍त‍ियार क‍िये हैं.

स‍िंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कहा क‍ि सुजावल, बादिन और थट्टा जिलों में 32,466 लोगों के साथ-साथ करीब 70 इमारतों के लोग कराची, चक्रवाती तूफान की चपेट में थे. इन सबको सुरक्ष‍ित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है. उन्‍होंने कहा क‍ि लोगों से अपील नहीं बल्‍क‍ि उनसे घर खाली करने के ल‍िए भी कह रहे हैं. सोशल मीड‍िया, मस्‍ज‍िदों और रेड‍ियो स्‍टेशनों के जरि‍ये अलर्ट जारी क‍िया गया है.

पीएमडी अलर्ट के मुताब‍िक सोमवार को पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर बना अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान पिछले 24 घंटों में उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया है. सोमवार की रात, यह कराची से लगभग 550 किमी दक्षिण, थट्टा से 530 किमी दक्षिण और ओरमारा से 650 किमी दक्षिण-पूर्व में था.

पाक‍िस्‍तान के डॉन में प्रकाश‍ित खबर के मुताब‍िक मुख्य मौसम विज्ञानी डॉ. सरदार सरफराज ने कहा, ‘जबकि चक्रवाती तूफान का एक बड़ा द्रव्यमान भारतीय गुजरात के कच्छ क्षेत्र से टकराने की संभावना है, इसकी बाहरी परिधि निचले सिंध को पार करने की उम्मीद है.’

वहीं आज मंगलवार से निचले सिंध, विशेष रूप से सुजावल, थट्टा, बादिन, मीरपुरखास, थारपारकर और उमरकोट जिलों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और गरज के साथ भारी से अत्यधिक बारिश होने की उम्मीद है.

विभाग की ओर से जारी हाल के अलर्ट के मुताब‍िक चक्रवात द्वारा उत्पन्न निरंतर सतही हवाओं की अधिकतम गति करीब 140-150 किमी प्रति घंटे है जोक‍ि 170 किमी प्रत‍िघंटा तक जा सकती है.

संभाव‍ित प्रभा‍व‍ित ज‍िलों में लगातार चलाया जा रहा रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन

स‍िंध प्रांत के सीएम का कहना है क‍ि निचले या संभाव‍ित प्रभाव‍ित इलाकों में रहने वाले लोगों को न‍िकालने के ल‍िए पाक‍िस्‍तानी नेवी की मदद भी ली जा रही है. अब तक थट्टा ज‍िले के करीब 500 गांव वालों को न‍िकाला जा चुका है. वहीं, 1500 लोगों को जल्‍द से जल्‍द न‍िकाले जाने का काम पूरा क‍िया जा सकेगा. शाह पोर्ट से करीब 2000 लोगों को न‍िकालकर सुरक्ष‍ित जगहों पर भेजा जा चुका है.

इन ज‍िलों में ब‍िपरजॉय के इस स्‍पीड से गुजरने के आसार

पीएमडी का पूर्वानुमान है क‍ि 14 से 16 जून तक कराची, हैदराबाद, टांडो मुहम्मद खान, टंडो अल्लायार, शहीद बेनजीराबाद और संघर जिलों में 60-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ धूल और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. तेज हवाएं सौर पैनलों के साथ-साथ ढीले और कमजोर ढांचों (कच्चे घरों) को नुकसान पहुंचा सकती हैं. भूस्खलन बिंदु (केटी बंदर के पास) में तीन से साढ़े तीन मीटर की तूफानी लहर की उम्मीद है, जो निचली बस्तियों को जलमग्न कर सकती है.

The Extremely Severe Cyclonic Storm “ BIPARJOY” over eastcentral Arabian Sea has moved further north-northwestward during last 12 hours and now lies near Latitude 19.9°N & Longitude 67.3°E at a distance of about 550km south of Karachi, 530km south Thatta #CycloneBiparjoy pic.twitter.com/pmkhRw2ztM

— Pak Met Department محکمہ موسمیات (@pmdgov) June 12, 2023