पाकिस्तान: लाहौर की फैक्ट्री में बॉयलर फटा, ब्लास्ट से दो की मौत, वायरल हो रहा VIDEO

लाहौर. पाकिस्तान (Pakistan) के लाहौर (Lahore) में एक बड़ा हादसा हो गया है. यहां बॉयलर फटने से विस्फोट (Boiler Blast) हुआ है. ये घटना मुल्तान रोड की एक फैक्ट्री की है. घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है. इसके कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं (Lahore Factory Accident). जिसमें भीषण विस्फोट देखा जा सकता है. धमाके के वक्त सड़क पर वाहन चल रहे होते हैं, तभी अचानक तेज आवाज सुनकर लोग सड़क पर भागने लगते हैं.

A huge fire broke out in the factory after the boiler exploded. The factory, situated on Multan Road, was completely destroyed.

Indians are spreading disinformation about the casualties but the fact is a Passerby dies in boiler blast

