पाकिस्तान: गैस सिलेंडर में विस्फोट से लगी भीषण आग; 12 लोगों की मौत और 25 अन्य हुए घायल

कराची: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से लगी भीषण आग में 12 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 25 अन्य घायल हो गए. ‘डॉन’ अखबार के मुताबिक, सोमवार को दक्षिण-पश्चिमी प्रांत के लासबेला जिले में एक दुकान में गैस सिलेंडर भरते वक्त विस्फोट हो गया. दुकान में रखे अन्य सिलेंडर भी आग की जद में आ गये. पास की दुकानों में भी आग फैल गई. दुकान के आसपास खड़ी करीब 24 मोटरसाइकिल भी जल कर खाक हो गई.

‘जियो न्यूज’ ने पुलिस के हवाले से बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. आग में कम से कम 25 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें कराची के डॉ रूथ फाउ सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है. एक चिकित्सक के अनुसार, कुछ घायलों की हालत गंभीर है और वे 70 से 90 प्रतिशत तक झुलस गये हैं. पुलिस ने कहा कि घटना में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

A powerful gas explosion in Balochistan’s Lasbela district has killed at least 12 people and injured several others.the cylinder exploded while being refilled at a filling shop in the main Bela bazaar of Lasbela.The blast also damaged nearby buildings,shops & two dozen motorbikes pic.twitter.com/AwInOC40vp

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) December 20, 2022