Video: पाकिस्तान में बाढ़ से मचा हाहाकार, अब तक एक हजार से अधिक लोगों की मौत, देखें पानी का विकराल रूप

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर एक हजार से ज्यादा हो गई है. रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देशभर में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 119 लोगों की मौत हो गई.

पाकिस्तान में 14 जून से जारी भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से स्थिति भयावह हो गई है और देश के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के मैदानी इलाके जलमग्न हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में 119 लोगों की मौत हुई है.

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf

एनडीएमए ने कहा, “पाकिस्तान में अब तक 1,033 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,527 लोग घायल हुए हैं.” प्राधिकरण ने कहा कि गत एक दिन में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मौत सिंध प्रांत में हुई, जहां 76 लोगों ने जान गंवाई. देशभर में पिछले 24 घंटों में बाढ़ जनित घटनाओं के कारण 71 लोग घायल हो गए.

Pakistan 🇵🇰 flood disaster

National emergency declared. Some officials are comparing monsoonal rains this year to 2010 – the worst flood year on record where nearly 20% of the country became submerged. This is impacting over 30,000,000 people right now.pic.twitter.com/VjZVHVEZpm

