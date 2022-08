पाकिस्तान के स्वात में बाढ़ का कहर, ताश के पत्तों की तरह ढह गया आलीशान 'हनीमून होटल', देखें Video

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) के लोगों के लिए इस समय बाढ़ की समस्या आसमान से आफत बनकर बरसी है. बाढ़ की वजह से देश में अब तक 343 बच्चों समेत 937 लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच खैबर पख्तूनख्वा से बाढ़ का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां स्वात जिले में बाढ़ का जमकर कहर बरपा. शहर में बाढ़ का क्या रूप है उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बाढ़ अपने साथ एक आलीशान होटल को भी बहा ले गई.

खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चुके हैं. सरकार ने जिले में आपातकाल घोषित कर दिया है. स्वात शहर में जारी बाढ़ के कहर का एक वीडियो सोशल मीडिया में जोरों से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाढ़ की चपेट में आने के बाद हनीमून होटल पूरी तरह से धराशाही हो गया.

जानकारी के अनुसार बाढ़ की चपेट में आने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से होटल के स्टॉफ और वहां मौजूद सभी लोगों को निकाल लिया गया था. इस होटल कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था और यह शहर का सबसे बड़ा और महंगे होटल में से एक था.

Iconic New Honeymoon Hotel in Kalam completely destroyed due to rains and flash floods. Unprecedented rains caused havoc across the country with Balochistan, Sindh and South Punjab worst affected. pic.twitter.com/nOPtw7mEaG

— Azhar Abbas (@AzharAbbas3) August 26, 2022