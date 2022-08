अफगानिस्तान: TTP को दबाने के लिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश, पूर्व खुफिया प्रमुख ने ट्वीट कर लगाया आरोप

काबुल. अफगानिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख रहमतुल्ला नबील (Rahmatullah Nabil) ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान बिना तालिबान से परामर्श के कई दिनों से अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को दबाने के लिए अभियान चला रहा है. यह आरोप तब लगा है जब तालिबान के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि पाकिस्तान, अमेरिका का साथ दे रहा है. अल कायदा प्रमुख को मरवाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल किया था.

खुफिया प्रमुख रहमतुल्ला नबील ने ट्वीट कर बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी को दबाने के लिए कई दिनों से अभियान शुरू हो गया था. टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान का सैन्य अभियान कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के क्षेत्र में शुरू हुआ है. या तो मुल्ला याकूब मुजाहिद (Mullah Yaqoob Mujahid) से सलाह नहीं ली गई है या वह ढोंग कर रहे हैं.

Pakistan’s military operation against TTP has actually started since few days ago in Afghanistan’s territory. Either Mullah M Yaqoub has not been consulted or he is trying to pretend that they are to independent. https://t.co/BXOdjUw7l8

