VIDEO: इस शख्स की वजह से बचे इमरान खान, हमलावर का निशाना ऐसा किया नाकाम, जानें उसकी जुबानी

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों पूरे पाकिस्तान में आजादी मार्च कर रहे हैं. इसी कड़ी में गुरुवार के इमरान खान पंजाब प्रांत के वजीराबाद कस्बे के अल्लाहवाला चौक के पास रैली कर रहे थे. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंदूक लेकर आए शख्स ने इमरान खान पर गोली चला दी. इस दौरान इमरान खान के पास मौजूद इब्तिसाम ने हमलावर को भागते हुए पकड़ लिया. इमरान खान ने भी युवक का शुक्रिया अदा किया है.

युवक ने बताया कि वह इमरान खान के पास ही मौजूद था. तभी हमलावर ने अपनी बंदूक लोड कर फायर कर दी. हालांकि तभी युवक ने दिलेरी दिखाते हुए हमलावर का हाथ पकड़ लिया, जिससे हमलावर का निशाना चूक गया. वहीं जब हमलावर ने भागने की कोशिश की तो इब्तिसाम ने पकड़ लिया.

Statement of Pakistani Hero “* who caught the shooter during an assassination attempt on PTI Chairman Imran Khan.

“The Real Hero of the Pakistani Nation”#Wazirabad #Firing #ImranKhan #FaisalVawda #Bloodshed #Gujranwala #SAvPAK #Cheating pic.twitter.com/0weCFoXZwy

