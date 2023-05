इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर खड़ी थी पुलिस, देखते ही भाग पड़े इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी- देखें Video

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाईकोर्ट परिसर के बाहर मंगलवार को एक बार फिर से खूब गहमागहमी देखी गई. यहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी तेजी से कोर्ट परिसर के अंदर भागते दिखे.

दरअसल इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी सहित पीटीआई के अन्य नेताओं को ‘शांति भंग करने की एक सोची समझी योजना के तहत आगजनी और हिंसक विरोध प्रदर्शन को उकसाने’ के आरोप में गिरफ्तार किया था. उस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत दे दी थी.

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद फवाद चौधरी कोर्ट परिसर से बाहर निकले और अपनी सफेद एसयूवी में बैठ गए. हालांकि, वहां बाहर ही पुलिस खड़ी थी, जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ती दिखी. यह देखकर फवाद ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और फिर तेजी से भागते हुए कोर्ट परिसर के अंदर घुस गए.

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस फवाद चौधरी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पीटीआई नेता को इसकी भनक लग गई और वह तुंरत कोर्ट के अंदर भाग गए. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कोर्ट के अंदर भागते फवाद चौधरी का वीडियो शेयर किया है.

This is former Information Minister @fawadchaudhry, earlier today he was granted bail by Islamabad High Court and the moment he came out of the premises of the court police again tried to arrest him so he ran back to the court again.

Q: Is this not political victimisation? pic.twitter.com/cm3dmJ4T9S

— Shiffa Z. Yousafzai (@Shiffa_ZY) May 16, 2023