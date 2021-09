UN में अमेरिकी राष्ट्रपति और मुजाहिदीनों को लेकर इमरान ने बोला झूठ, 38 साल पुराने भाषण से खुली पोल

इस्लामाबाद. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran khan) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित करते हुए तालिबान की जमकर तरफदारी. उन्होंने वर्ल्ड कम्युनिटी से तालिबान सरकार को मजबूत करने की अपील की ताकि अफगानिस्तान (Afghanistan) में शांति स्थापित की जा सकें. उन्होंने तालिबान की वकालत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ा एक फैक्ट भी बताया. उन्होंने कहा कि 1983 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (US President Ronald Reagan) ने तालिबानी मुजाहिदों (Taliban Mujahideen) की तुलना अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स से की थी. इमरान का ये बयान दुनिया के गले नहीं उतर रहा है और उन पर झूठ बाेलने के आरोप लग रहे हैं. PML-N उपाध्यक्ष मरयम नवाज ने भी कहा कि इमरान का भाषण लिखने वाले को नहीं, खुद इमरान को नौकरी से निकाल देना चाहिए.

A clarification is in order from Imran Khan’s UNGA speech. He said Ronald Reagan compared the Afghan mujahideen to the US founding fathers. That’s untrue. In a 1985 speech, he had described Nicaraguan rebels in that way. He referred to Afghan mujahideen only as freedom fighters.

— Michael Kugelman (@MichaelKugelman) September 25, 2021