इस्‍लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाक रेंजर्स ने मंंगलवार को कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार कर लिया गया है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिया गया, जिसके लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने उन्हें कई बार तलब किया था. इमरान खान को रावलपिंडी के एनएबी दफ्तर ले जाया जा रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री अपनी जमानत को नवीनीकृत करने के लिए अदालत में थे जब रेंजर्स ने एनएबी के अनुरोध पर गिरफ्तारी की. इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है.

इससे पाकिस्‍तान की सियासत में बवाल मच गया है. इमरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है और वे सड़कों पर उतर आए हैं. इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया गया है. पार्टी का दावा है कि इमरान खान के वकील कोर्ट परिसर में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं. उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई, जब हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के के अधिकारी मेजर जनरल फैसल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए थे. इमरान ने आरोप लगाया था कि मेजर जनरल फैसल नसीर उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रहे हैं.

This is how they’re treating Pakistan’s national leader inside the court premises. Unbelievable and disgusting! #نکلو_خان_کی_زندگی_بچاؤ pic.twitter.com/ZQTDYqonaU

— PTI (@PTIofficial) May 9, 2023