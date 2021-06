इमरान खान की पार्टी की महिला नेता ने लाइव टीवी शो में सांसद को मारा थप्पड़, Video वायरल

इस्लामाबाद. टीवी पर इन दिनों राजनीति बहस के दौरान कई बार हंगामा देखने को मिलता है. बहस करते-करते नेता जी कई बार सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं. फिर शुरू होता है गाली गलौज और मारपीट का दौर. हाल के दिनों में ऐसे मंजर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखने को मिले हैं. इसी कड़ी में इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यहां इमरान खान (Imran khan ) की करीबी और उनकी पार्टी की नेता डॉक्‍टर फिरदौस आशिक अवान (Firdous Ashiq Awan) ने पाकिस्‍तानी सांसद को थप्‍पड़ मार दिया.



सोशल मीडिया पर ये वीडियो इन दिनों खासा वायरल हो रहा है. इस टीवी शो के वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि फिरदौस आशिक और सांसद कादिर मंदोखेल के बीच पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस चल रही है. दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं. बहस के दौरान मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों नेता अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं. फिरदौस ने सांसद को पहले जम कर गालियां दी. इसके बाद थप्पड़ मार दिया.



Footage of adviser to Punjab's chief minister Firdous Ashiq Awan physically and verbally assaulting Pakistan Peoples Party MNA Abdul Qadir Mandokhel during a talk show appearance has gone viral.#etribune #FirdousAshiqAwan #ViralVideo pic.twitter.com/0Ncn49O2P1