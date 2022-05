इमरान खान ने फिर की भारत की विदेश नीति की तारीफ, बोले- उसकी अमेरिकी से साझेदारी है, लेकिन रूस से तेल...

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan News) की सत्ता जाने से पहले से इमरान खान (Imran Khan) कई मौकों पर भारत का जिक्र करते नजर आए हैं. शनिवार को एक बार फिर से उन्होंने भारत की याद आ गई. शनिवार को विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों को पूर्व पीएम इमरान खान ने संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने फिर से भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की. अविश्वास प्रस्ताव पर विदेशी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार चीन और रूस से अच्छे संबंध चाहती थी.

इमरान खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान में एक स्वतंत्र सरकार की आदत नहीं है. पूर्व पीएम ने कहा कि हमारी सरकार अमेरिकी विरोधी सरकार नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र सरकार थी. मैं कभी भी अमेरिका विरोधी नहीं था. कोई भी देश किसी के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेरे अच्छे संबंध थे.

“China and Russia are two important countries with whom we want to have great relationships. We could have got cheaper oil and wheat from Russia.”-@ImranKhanPTI #IKAddressToOverseasPakistanis #امپورٹڈ__حکومت__نامنظور pic.twitter.com/PFSIcTxthn

— PTI (@PTIofficial) May 7, 2022