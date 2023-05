'आई थी छापा मारने और कार चुरा ले गई पुलिस...' इमरान खान के करीबी नेता का बड़ा दावा, बोले- चोरों को पकड़ने के लिए...

इस्लामाबाद: पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan News) से एक ऐसी खबर आई है जिसे पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी. दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नवनियुक्त महासचिव उमर अयूब खान (Omar Ayub Khan) ने रविवार को आरोप लगाया कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उनकी कार चुरा ले गई. पुलिस का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, ‘उन्हें चोरों को पकड़ने के लिए चोरों को बुलाना पड़ेगा.’

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार उमर अयूब ने ट्विटर पर इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा, ‘शालीमार पुलिस स्टेशन से इस्लामाबाद पुलिस ने शनिवार की रात लगभग 12:30 बजे बिना सर्च वारंट के मेरे घर पर फिर से छापा मारा और मेरी पार्क की गई टोयोटा हाई लक्स ट्विन केबिन मॉडल 2011 को चुरा लिया. इस्लामाबाद पुलिस अवैध तलाशी और अब वाहन चोरी में लिप्त है.’

The photos and video of Islamabad Police (Shalimar Police Station) conducting a raid, entering my house without a search warrant for the 2nd time within 5 days & stealing my Toyota Hilux Double Cabin silver colour last night are attached as proof with this Tweet. The question… pic.twitter.com/FIeQColOdw

— Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) May 28, 2023