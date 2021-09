कौन हैं स्नेहा दुबे, जिसने UN में पाकिस्तान और इमरान खान की बखिया उधेड़ दीं

न्यूयॉर्क. मंच था यूएन जनरल असेंबली (United Nation General Assembly) का. यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) वर्चुअली संबोधन कर चुके थे. हमेशा की तरह उन्होंने कश्मीर (Kashmir) का राग अलापा, खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित बताया. लेकिन एक बार फिर भारत ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला. भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे (India First Secretory Sneha Dubey) ने राइट टू रिप्लाई (Right to Reply) के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया.

क्या कहा भारत ने

स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि वह (पाकिस्तान) आतंकवाद का हिमायती है. मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिली थी. वह उसे शहीद का दर्जा देता है. वह अपने घर में आतंकी सिर्फ इसलिए पालता है कि वह अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचा सके. स्नेहा दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है. आग लगाने वाला पाक नकाब पहनकर खुद को फायर फाइटर बता रहा है.

कौन हैं स्नेहा दुबे

पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का कच्चा चिट्‌ठा खोलने वाली स्नेहा 2012 बैच की आईएफएस अफसर हैं. उन्होंने पहले प्रयास में ही UPSC में सफलता पाई थी. आईएफएस बनने के बाद उन्हें विदेश मंत्रालय में नियुक्त मिली. 2014 में भारतीस दूतावास मैड्रिड में भेजा गया. वर्तमान में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव हैं. स्नेहा ने जेएनयू से पढ़ाई की है. उन्होंने यहां से एमए और एफफिल किया है. उनकी शुरुआती शिक्षा गोवा में और फिर पुणे के फर्ग्युसन कॉलेज से ग्रेजुएट किया. उनकी फैमिली में वह पहली सिविल सेवा अफसर हैं.

कश्मीर मसले पर क्या बोले इमरान खान

इमरान खान इस बार न्यूयॉर्क नहीं आए. उन्होंने पाकिस्तान से ही वर्चुअली संबोधन के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, दक्षिण एशिया में स्थायी शांति जम्मू-कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्भर है. शांति स्थापित करने का ठीकरा भारत पर फोड़ते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सार्थक और नतीजे वाले जुड़ाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर बनी हुई है. संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल संबोधन के दौरान इमरान खान ने अपने अफगानिस्तान और तालिबान पर मसले को भी बढ़कर कर उठाया.