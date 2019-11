करतारपुर पर इमरान के ट्वीट ने किया कन्फ्यूज, भारत की लिस्ट पर नहीं दिया जवाब

For Sikhs coming for pilgrimage to Kartarpur from India, I have waived off 2 requirements: i) they wont need a passport - just a valid ID; ii) they no longer have to register 10 days in advance. Also, no fee will be charged on day of inauguration & on Guruji's 550th birthday — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 1, 2019

سکھ یاتریوں کے خیر مقدم کیلئے کرتار پور پوری طرح تیار ہے۔ pic.twitter.com/2rkHfsyztM

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 3, 2019

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 3, 2019



Govt Sources: A list of prominent Sikh leaders and other dignitaries who are part of the inaugural 'jatha' to undertake the pilgrimage on 9th November has been sent to the Pakistani side. However,India is yet to receive a confirmation from Pakistan on the list. #KartarpurCorridor pic.twitter.com/hZT1HfsICO

— ANI (@ANI) November 5, 2019



Govt Sources: There is absolute confusion created by Pakistan PM's tweet that no passports will be required to undertake pilgrimage. This requirement is however mentioned in the MOU signed. There has been no offer from Pakistan to amend the MOU in light of Imran Khan's tweet.

— ANI (@ANI) November 5, 2019



Govt Sources: Several prominent dignitaries are travelling as part of inaugural 'Jatha'. However, Pakistan has not allowed any advance team from India to visit Kartarpur Sahib to confirm the arrangements made. https://t.co/3n6yxo1BOU

— ANI (@ANI) November 5, 2019

सिख श्रद्धालु करतारपुर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) का उद्घाटन किया जाना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के एक ट्वीट ने भ्रम पैदा कर दिया है. दरअसल इमरान खान का ये ट्वीट पासपोर्ट को लेकर है. इसमें उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है. इसके अलावा भारत ने उद्घाटन में जाने वाले 'जत्थे' में शामिल नेताओं की लिस्ट पाकिस्तान (Pakistan) को भेजी है, लेकिन पाक की ओर से इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है.एएनआई के सूत्रों के अनुसार, 'पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (Imran Khan) ने एक ट्वीट कर लिखा है कि तीर्थयात्रियों के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी. जबकि इससे पहले दोनों देशों के बीच हुए अग्रीमेंट में पासपोर्ट की अनिवार्यता की बात शामिल की गई थी. इमरान के ट्वीट के बाद भी पाक की ओर से समझौते में संशोधन की बात भी नहीं कही गई है.'बता दें कि इमरान खान करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले ट्वीट करते हुए लिखा था, 'भारत की तरफ से तीर्थयात्रा के लिए आ रहे सिखों के लिए मैंने दो जरूरी चीजें माफ कर दी हैं. पहली उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी- सिर्फ वैध आईडी दिखानी होगी. दूसरी, उन्हें 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. उद्घाटन वाले दिन और गुरुनानक जी की 550वीं जयंती पर उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.' इमरान ने ये घोषणा बिना भारत को बताए की है, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार ने मुख्य सिख नेताओं के अलावा जत्थे में जाने वाले दूसरे नेताओं की लिस्ट पाकिस्तान को भेजी है, लेकिन उसकी ओर से कोई भी पुष्टि या जवाब नहीं आया है. सरकार की ओर से पासपोर्ट की घोषणा पर भी कहा गया कि इमरान खान की ओर से इस बारे में कोई ऑफर नहीं मिला है. सरकार के अनुसार, भारत की ओर से जाने वाले जत्थे के कारण भारत अपनी ओर से एक टीम पहले ही करतारपुर भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है. ये टीम करतारपुर में पहले जाकर सभी तरह की तैयारियों का जायजा लेना चाहती है.सरकार के अनुसार पाकिस्तान ने इस उद्घाटन समारोह से जुड़ी कोई भी जानकारी अभी तक भारत के साथ शेयर नहीं की है. वह अकेले ही इस समारोह की चीजों को तय करने में लगा है. यहां तक कि करतारपुर में मेडिकल और दूसरी जरूरी चीजों के बारे में भी उसने कोई जानकारी नहीं दी है. बता दें कि भारत-पाकिस्तान दोनों ओर 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा. पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्यक्रम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को न्योता दिया था. वहीं, पाकिस्तान ने चीफ गेस्ट के रूप में मनमोहन सिंह को बुलाया था, जिस न्योते को उन्होंने खारिज कर दिया.