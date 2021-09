पाकिस्तानी मंत्री फैयाज उल हसन ने दांतों से रिबन काट किया दुकान का उद्घाटन, Video वायरल

इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब सूबे के विवादित मंत्री फैयाज उल हसन चौहान (Fayaz Ul Hassan Chohan) की एक ऊलजलूल हरकत इन दिनों खूब चर्चा में है. दरअसल पंजाब प्रांत के जेल मंत्री और सरकार के प्रवक्ता एक दुकान का उद्घाटन करने गए थे. यहां उन्होंने अपने दांतों से ही उद्घाटन वाला रिबन काट डाला. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

फैयाज उल हसन चौहान वही मंत्री हैं, जिन्होंने 2019 में हिंदुओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी. जिसके बाद उन्हें अपने सूचना और सांस्कृतिक मंत्री पद तक से इस्तीफा देना पड़ा था. बाद में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी ने उन्हें माफी देकर फिर से जेल मंत्री बना दिया था. अब इस वीडियो के बाद वो फिर से चर्चा में हैं.

Me opening ketchup sachet with scissors right in front of me. pic.twitter.com/JVQ0Cbm9vq

— Naila Inayat (@nailainayat) September 2, 2021