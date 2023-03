VIDEO: पाकिस्तान के कराची में आग का तांडव! 16 मंजिला इमारत बनी 'अग्निकुंड', सब कुछ जलकर स्वाहा

कराची. शनिवार की रात कराची (Karachi) में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 16 मंजिला इमारत में आग (Fire in Pakistan) लग गई. कराची में शहराह-ए-फैसल (Sharea Faisal) में 16 मंजिला पोर्टवे ट्रेड सेंटर की इमारत में आग लग गई. इस भयानक घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया. आग सबसे पहले इमारत के ऊपर लगे एक होर्डिंग पर लगी इसके बाद धीरे-धीरे यह पूरी बिल्डिंग में फैल गई. आग बुझाने के लिए मौके पर 12 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौजूद थी.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार आग बुझाने के लिए पानी की मांग को पूरा करने के लिए कई पानी के टैंकर और दो वॉटर बाउजर भी मौके पर मौजूद थे. घटनास्थल के एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, पोर्टवे ट्रेड सेंटर नामक इमारत की आठवीं मंजिल पर कुछ लोग थे, जो एक पेट्रोल पंप के ठीक बगल में है. आग से बचने के लिए पहली मंजिल से कूदने के बाद एक गार्ड के घायल होने की खबर है और उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है.

Fire erupted in a building near Nursery at main Shahrah-e-Faisal, Karachi pic.twitter.com/HKGx7fFztB

— Naimat Khan (@NKMalazai) March 11, 2023