तुम पर गर्व है- कराची यूनिवर्सिटी में महिला सुसाइड बॉम्बर के पति का मैसेज

कराची. पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी (Karachi University Blast) में मंगलवार को बड़ा धमाका हुआ था. विश्वविद्यालय में खुद को उड़ा लेने वाली महिला के पति ने कहा है कि उसके निस्वार्थ कार्य ने उसे अवाक कर दिया है, लेकिन उसने जो किया उस पर उसे गर्व है. कराची यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा शिक्षण केंद्र कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास मंगलवार को हुए विस्फोट में 3 चीनी नागरिक समेत चार लोगों की मौत हो गयी थी. चीन ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए जांच की मांग की है.

अफगान पत्रकार बशीर अहमद ग्वाख ने ट्विटर पर लिखा कि महिला आत्मघाती हमलावर शैरी बलूच के पति आवासन बशीर बलूच ने एक अज्ञात स्थान से ट्वीट कर कहा है कि उसने जो किया उस पर उसे गर्व है. उन्होंने यह भी बताया कि शैरी बलूच के दो बच्चे (8 और 5 साल) के हैं. उनके पति, हबीतान बशीर बलोच, एक डेंटिस्ट हैं और उसके पिता एक व्याख्याता थे.

ग्वाख ने बलूच के पति द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया है. ट्वीट में कहा गया है, “शरी जान, आपके निस्वार्थ कार्य ने मुझे अवाक कर दिया है लेकिन मैं भी आज गर्व से मुस्करा रहा हूं. महरोच और मीर हसन बहुत गर्वित इंसान बन जाएंगे, आपकी महानता को याद कर. आप हमेशा हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे.

Shari Jan,your selfless act has left me speechless but I am also beaming with pride today.

Mahroch and Meer Hassan will grow into very proud humans thinking what a great woman their mother https://t.co/xOmoIiBPEf will continue to remain an important part of our lives. pic.twitter.com/Gdh2vYXw7J

— Habitan Bashir Baloch (@HabitanB) April 26, 2022