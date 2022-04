कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट, 3 चीन नागरिकों समेत 4 की मौत, BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी

कराची. कराची यूनिवर्सिटी (Karachi University) परिसर में मंगलवार को एक कार में जोरदार विस्फोट हो जाने के कारण 3 चीनी नागरिक और उनके पाकिस्‍तानी ड्राइवर की मौत हो गई. इस धमाके से दो गार्ड सहित अन्‍य लोग घायल हो गए हैं. पाकिस्‍तान (pakistan) मीडिया के अनुसार यह धमाका दोपहर करीब दो बजे के समय विश्वविद्यालय में कन्फ्यूशियस संस्थान के पास एक वैन में हुआ. इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ली है.

बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि एक महिला आत्मघाती हमलावर शैरी बलोच उर्फ ​​ब्रम्श ने हमले को अंजाम दिया. इससे पहले जुलाई 2021 में उत्तर-पश्चिम के दसू में एक बस में बमबारी के बाद से पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर यह पहला बड़ा हमला है, उस हमले में नौ चीनी नागरिक मारे गए थे. इस हमले के बाद से कराची यूनिवर्सिटी में हड़कंप की स्थिति है. इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है. इधर, कराची के पुलिस प्रमुख गुलाम नबी मेमन ने बताया कि हमारी प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इस हमले में एक आत्मघाती हमलावर हो सकता है.

Blast in Karachi University. 2 Chinese national among the 4 dead, several critically injured pic.twitter.com/aEJotmhgP2

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) April 26, 2022