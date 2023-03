यूनिवर्सिटी में बाराती, क्लासिक बॉलीवुड स्टाइल में किया धमाल, पाकिस्तान की 'फेक शादी' का वीडियो वायरल

आपने इंटरनेट पर शादी (Wedding) के एक से बढ़कर एक वीडियो (Viral Video) देखें होंगे. कुछ क्लिप आपको इमोशनल कर देंगे तो कई वीडियो देखकर आप हंसने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. अब सोशल मीडिया पर शादी का एक ऐसा ही अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप खुद सवाल करेंगे ‘ये क्या हो रहा है?’ इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा कॉलेज दो लोगों की शादी में एकजुट हो जाता है. फिर दूल्हा-दुल्हन क्लासिक बॉलीवुड स्टाइल में अपने शादी इंजॉय करते नजर आते हैं. यह वीडियो पर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम मचा रहा है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पाकिस्तान का है. लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (LUMS) के छात्रों ने रिश्तेदारों और दहेज के अतिरिक्त बोझ के बिना शादी के सभी सुख का अनुभव करने का एक तरीका खोजा है. यूनिवर्सिटी में एक मजेदार परंपरा होता है. यहां ‘बॉलीवुड डे’ पर बॉलीवुड फिल्मों के आइकॉनिक कैरेक्टर की तरह स्टूडेंट कपड़े पहनते हैं. फिर सभी स्टूडेंट उनकी फेक शादी में शामिल होते हैं. अब दो सीनियर की नकली शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यूनिवर्सिटी में होती है अनोखी परंपरा

ट्विटर यूजर्स का कहना है कि, दूल्हा-दुल्हन की भूमिका निभाने के लिए दो वरिष्ठों को चुना गया था. ब्राइडल वेयर का भी सेलेक्शन किया गया. फिर सभी स्टूडेंट्स ने मेहमानों की तरह एक्टिंग की. सभी वेडिंग के मुताबिक कपड़ों में थे. अब इस अनोखे इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लॉर्ड अयान नाम के एक यूजर ने इस इवेंट का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. यूनिवर्सिटी के वार्षिक फेक शादी का वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ इसे एक अच्छा आइडा बता रहे हैं तो कई लोगों इसके खिलाफ भी हैं.

Lums having an annual fake shaadi, where two seniors are picked to get married, sounds so fun. pic.twitter.com/B5inkSmivB

— Lord Ayan (@ayan_khan17) March 12, 2023