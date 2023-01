VIDEO: आइसक्रीम के लिए टूट पड़ा यह पाकिस्तानी युवक, वीडियो देख आ सकता है आपको गुस्सा

इस्लामाबाद. सोशल मीडिया पर आए दिव वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो कभी बेहद मजेदार होते हैं तो कभी गुस्सा भी दिलाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने शेयर किया है. शेयर किये गए वीडियो को देखकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई वीडियो को देख गुस्सा हो रहा है तो कोई मजाक भी उड़ा रहा है. दरअसल, वीडियो कुछ लोगों के लिए मजेदार है तो कुछ लोगों के लिए बेकार भी.

सोशल मीडिया पर आपने तुर्की ट्रिक्स से आईसक्रीम देने वाला ढेरों वीडियो देखा होगा, जो बेहद मजेदार होते हैं. इसी से जुड़ा पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. पाकिस्तानी पत्रकार ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें व्यक्ति आइसक्रीम बेचने वाले से आइसक्रीम छीनता हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग युवक की जमकर आलोचना कर रहे हैं. अब वायरल हो रहे वीडियो को अजहर खान नाम के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था.

Turkish ice cream tricks must be BANNED in Pakistan after this! pic.twitter.com/y06TXyj9Su

— azhar khan (@azharkhn4) January 9, 2023