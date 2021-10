'मोदी फोन नहीं उठा रहे, बाइडन की नहीं आ रही कॉल...' इमरान खान पर मरियम नवाज ने लिए मजे

इस्‍लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan)की मौजूदा स्थिति को लेकर विपक्ष भी मज़ाक बना रहा है. पाकिस्‍तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी पीएमएल एन की नेता मरियम नवाज शरीफ (Maryam Nawaz Sharif) ने आईएसआई चीफ के इंटरव्‍यू लेने की खबरों पर इमरान को घेरा. मरियम ने कहा, ‘विदेशी मोर्चे पर इमरान खान फेल साबित हुए हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इमरान खान का फोन नहीं उठा रहे हैं, वहीं अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) की कॉल नहीं आ रही.’

फैसलाबाद के धोबीघाट मैदान में दिए अपने भाषण में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने केवल एक वादा पूरा किया है. वह है हर व्‍यक्ति को रुलाने का. आज पूरा देश रो रहा है. उन्‍होंने कहा, ‘अमेरिकी टीवी चैनलों पर लोगों की टिप्‍पणी है कि इमरान की असली सत्‍ता इस्‍लामाबाद के मेयर से ज्‍यादा की नहीं है.’ मरियम नवाज ने पाकिस्‍तान की जनता से अपील की कि वे इमरान सरकार को उखाड़ फेकने में उनकी मदद करें.

ISI चीफ की नियुक्ति पर बवाल, मतलब पाकिस्तान में जल्द होने वाला है तख्तापलट!

I missed this bit yesterday 😁

“What would Imran Khan ask in DG ISI interviews”@MaryamNSharif #PDMjalsaFaisalabad

pic.twitter.com/u1KbpF55rB

— Shama Junejo (@ShamaJunejo) October 17, 2021