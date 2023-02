'परमाणु बम' वाले मौलाना साद भड़के पीएम शहबाज पर, बोले- अय्याशी बंद करो, वरना...

लाहौर. एक हाथ में परमाणु बम लेकर दुनिया से कर्ज मांगने की सलाह देने वाले मौलाना साद ने कहा है कि पीएम शहबाज (PM Shahbaz) अय्याशी बंद करो और पेट्रोल आदि की कीमतों को बढ़ाने का आदेश वापस लो, वरना गंभीर परिणाम होंगे. पाकिस्तानी सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमतों में 22.20 रुपए और डीजल में 17.20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. इसके बाद से देश भर में सरकार की आलोचना हो रही है जबकि पाकिस्‍तान ने आईएमएफ की शर्तों को मानते हुए यह फैसला लिया था.

अब तहरीक ए-लब्‍बैक पाकिस्‍तान (TLP) पार्टी ने पाकिस्‍तान सरकार को चेतावनी दी है. पार्टी के प्रमुख मौलाना साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि हम 72 घंटे का समय दे रहे हैं, वरना सरकार अंजाम भुगतने को तैयार रहे. लाहौर में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में TLP प्रमुख साद हुसैन रिजवी ने कहा कि अगर सरकार कीमतों को वापस नहीं लेती तो TLP वह करेगी, जिसके लिए वह जानी जाती है. उन्‍होंने कहा, ‘मैं सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं कि पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को वापस लो.’

72 hours warning to the government of Pakistan #الٹی_میٹم72گھنٹوں_کا pic.twitter.com/sTzrmZ3btZ

— شہزاد رضوی (@shahzadrizvi22) February 17, 2023