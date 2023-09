इस्लामाबाद. पाकिस्तान में ईसाई समुदाय पर लगातार हमले जारी हैं. आज यानी मंगलवार सुबह भी लाहौर में एक मस्जिद से ईसाइयों पर हमले का फरमान जारी किया गया. उसके पहले फैसलाबाद के एक चर्च पर उर्दू में ईसाइयों को डराने के लिए लिखा गया, ‘हम आ गए हैं… ‘ साथ ही ईसाइयों के खिलाफ ईशनिंदा का मामला दर्ज करने की साजिश रची गई. ईसाई समुदाय ने वीडियो जारी कर मदद भी मांगी है. वहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख ने कहा कि यहां अल्पसंख्यक पड़ोसी देशों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं. पाकिस्तान में प्रतिदिन ईसाई संप्रदाय के लोग लगातार अपने वीडियो जारी कर दुनिया से मदद मांग रहे हैं, साथ ही यह बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से मारा जा रहा है.

लाहौर के शेखूपुर इलाके में आज सुबह ईसाई समुदाय के एक युवक का कुछ स्थानीय लोगों से झगड़ा हो गया. जिसके बाद वहां की स्थानीय मस्जिद से मुसलमानों को एकत्रित होने के लिए कहा गया. इसके बाद वहां के ईसाई समुदाय के लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया और एक वीडियो जारी कर अपना जान-माल बचाने की गुहार लगाई.

