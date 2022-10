पाकिस्तानः गुरुद्वारे में शूटिंग के लिए जूता-चप्पल पहनकर घुसे फिल्मी कलाकार, देखें Viral Video

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में एक फिल्म के कलाकारों को गुरुद्वारे में शूटिंग करना भारी पड़ गया है. गुरुद्वारे में शूटिंग के वक्त कुछ मुस्लिम कलाकारों ने पगड़ी पहन रखी थी, लेकिन अपने जूते-चप्पल बाहर नहीं उतारे थे. जबकि गुरुद्वारे परिसर में जूता-चप्पल पहनकर जाना मना है. ऐसे में गुरुद्वारे साहिब में पहुंची संगत ने कलाकारों को जूता-चप्पल पहनकर घूमते हुए देखा तो विरोध करना शुरू कर दिया. वहीं भारत में भाजपा ने भी इस मुद्दे को उठाया है. भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले का वीडियो भी शेयर किया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पाकिस्तान के हसन अब्दल इलाके में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब का है. गुरुद्वारा पंजा साहिब के परिसर में कुछ मुस्लिम पाकिस्तानी कलाकार और फिल्म स्टाफ के लोग लाहौर-लाहौर ए नाम की फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हुए थे. फिल्म में सीन गुरुद्वारे का था, जिसके लिए कई कलाकार वहां पहुंचे हुए थे. फिल्म की शूटिंग के कारण सभी कलाकार परिसर के अंदर प्रवेश कर गए. लेकिन इस दौरान अपने जूते-चप्पल को निकालना भूल गए और उसी तरह घूमते रहे. वहीं जब गुरुद्वारा संगत ने उनसे सवाल किया तो कलाकार कहने लगे कि हम आपके मेहमान हैं.

Blasphemous actions continue in Pakistan: Sharing a video of BEADABI in Gurdwara #PanjaSahib, where a film crew was allowed to shoot for a movie in Gurdwara premises.

Earlier we saw similar pictures of frivolous acts in premises of Gurudwara Kartarpur Sahib@ANI @GovtofPakistan pic.twitter.com/w9p7F9WISo

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) October 3, 2022