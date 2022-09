अब इमरान खान का ऑडियो हुआ लीक, PM रहते कांस्पीरेसी थ्योरी की कर रहे हैं बात

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के बाद पूर्व PM इमरान खान के ऑडियो लीक ने देश में राजनीतिक उथल पुथल को बढ़ा दिया है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार यह ऑडियो इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ रिकॉर्ड हुई बातचीत की है. लीक ऑडियो में इमरान खान और आजम खान को आपस में फॉरेन कांस्पीरेसी की थ्योरी को आगे कैसे बढ़ाना है इस पर बात करते हुए सुना जा सकता है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार दोनों की बातचीत की ऑडियो उनके इस्तीफे से कुछ रोज पहले की है.

क्या हो रही है बातचीत

ऑडियो में इमरान खान कैसे फॉरेन कांस्पीरेसी थ्योरी को देश के सामने कैसे बढ़ाना है इसको लेकर बात कर रहे हैं. इस ऑडियो में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है तो जो मर्जी हो वो रिकॉर्ड में जोड़ देंगे. ऑडियो क्लिप में, एक आवाज, जिसमें इमरान को कहते हुए सुना जाता है, “हमें केवल इस पर खेलना है. हमें (किसी भी देश) का नाम नहीं लेना है. हमें बस इसी से खेलना है कि यह तारीख पहले से तय थी. नई बात जो सामने आएगी वो ये है कि चिट्ठी…”

Imran Khan’s audio with Azam Khan leaked.

“We have to play with this,” IK says formulating the US cypher conspiracy theory. #AudioLeaks pic.twitter.com/eQXRc6HuJy

