बलूचिस्तान में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, लेफ्टिनेंट जनरल सहित छह की मौत

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ राहत अभियान में तैनात एक सैन्य हेलीकाप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है. हेलीकाप्टर में सवार लेफ्टिनेंट जनरल और पांच वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक, खराब मौसम की वजह से सोमवार को हेलीकॉप्टर का एटीसी (Air Traffic Control) से संपर्क टूट गया था, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया.

इस हेलीकॉप्टर का मलबा लासबेला जिले के मूसा गोथ में मिला है. घटना में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी कर रहे थे और उनके साथ सवार सभी 5 अधिकारियों और सैनिकों की मौत हो गई. पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के मीडिया विंग ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार खराब मौसम के कारण दुर्घटना हुई है.

बाढ़ राहत अभियान में जा रहे इस हेलीकाप्टर में पायलट मेजर सैयद, सह-पायलट मेजर तलहा, तटरक्षक बल के महानिदेशक ब्रिगेडियर अमजद, इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद और चीफ नाइक मुदस्सिर शामिल थे.

खराब मौसम बना मौत का कारण

अधिकारीयों ने बताया कि इस हेलीकाप्टर ने सोमवार शाम पांच बजकर 10 मिनट पर लासबेला के शहर उथल से उड़ान भरी थी जिसके बाद इसे कराची में उतरना था लेकिन खराब मौसम के वजह से हवाई यातायात नियंत्रक से संपर्क टूट गया था.

पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने जताया शोक

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद ने मंगलवार को इस घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फ़ोन पर दी. शरीफ ने इस हादसे पर दुख जताया. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, ये पाकिस्तान के लिए काफी दुखद खबर है.

Nation is deeply grieved on the martyrdom of Lt. General Sarfraz Ali & 5 other officers of Pakistan Army. They were doing a sacred duty of providing relief to flood affectees. Will remain eternally indebted to these sons of soil. My heartfelt condolences to the bereaved families!

Tragic news about the army aviation helicopter crash & the martyrdom of all six on board. My condolences & prayers to the families of the martyrs. I had the privilege of knowing Lt Gen Sarfraz Ali whom I found to be a thorough professional & an upright, honest human being.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 2, 2022