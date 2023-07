नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakista News) के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अशांत कबायली जिले में रविवार को कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक दल के सम्मेलन में एक आत्मघाती हमलावर ने धमाका (Pakistan Blast) कर दिया. इस धमाके में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई 150 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. अब इस धमाके से जुड़ा वीडियो (Pakistan Blast Video) सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

यह विस्फोट उस समय हुआ जब बाजौर कबायली जिले के खार में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल ( JUI-F) का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था. शाम करीब चार बजे लोग अपने कुर्सियों पर खड़े हुए और नारे लगा रहे थे कि तभी धमाके की आवाज आई और फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई. वायरल वीडियो में विस्फोट के बाद लोग अफरातफरी में भागते दिखे. बाजौर क्षेत्र के जिला आपातकालीन अधिकारी साद खान ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि विस्फोट में जेयूआई-एफ के स्थानीय नेता मौलाना जियाउल्लाह जान की भी मौत हो गई है.

– A tragic incident unfolded during a political convention in Khar tehsil, Bajaur district, Khyber Pakhtunkhwa,… pic.twitter.com/EREU6WoAwl

Pakistan News : Deadly Suicide Bombing at JUI-F Convention in Pakistan Claims 39 Lives and Leaves Nearly 200 Injured. #Blast #pakistanblast | Pakistan | News

पढ़ें- ‘मर गई मैं आपके लिए…’ , पाकिस्तान से अंजू ने अब अपने पिता को किया फोन, नसरुल्लाह से निकाह को लेकर भी की बात

सोशल मीडिया पर इस धमाके का कई वीडियो वायरल है. इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे विस्फोट के बाद घायलों को अस्पतालों ले जाने के लिए घटनास्थल पर एम्बुलेंस आ रही है. ले जाने के लिए घटनास्थल पर एम्बुलेंस आती हुई भी दिखीं. विस्फोट के समय 500 से अधिक लोग सम्मेलन स्थल पर मौजूद थे. अधिकारियों का कहना है कि अभी धमाके से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Dozens of people were killed and over 130 injured in a bomb blast in Pakistan’s northwestern Khyber Pakhtunkhwa province https://t.co/uYwAcmnFR7 pic.twitter.com/F1IeqwUCZS

— Reuters (@Reuters) July 30, 2023