कुरान को पाठ्यक्रम में शामिल करने की याचिका की खारिज, कोर्ट बोला- संविधान इजाजत नहीं देता

हाइलाइट्स प्राथमिक से कॉलेज स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुरान को पढ़ाने के लिए लगाई थी याचिका सिंध उच्च न्यायालय ने कहा आस्था एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 20 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्राथमिक से कॉलेज स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुरान को अनुवाद के साथ शामिल करने का अनुरोध किया गया था. सिंध उच्च न्यायालय (Sindh High Court decision on Quran) ने अपने फैसले में याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आस्था एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है.

अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights in Pakistan) का उल्लंघन होने पर शिक्षा पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान (Constitution of Pakistan) ने सत्ता के तीन स्तंभों न्यायपालिका, विधायिका और प्रशासन की भूमिकाओं के बीच एक संतुलन बनाया है. अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 20 (Article 20 of Pakistan Constitution) नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और राज्य के लिए व्यक्तियों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना अनिवार्य बनाता है.

अदालत ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान किसी व्यक्ति को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की गारंटी देता है, जब तक कि वह कानून नहीं तोड़ता. धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कुरान पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सिंध उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में याचिका को ख़ारिज करने का अपना फैसला सुनाया.

